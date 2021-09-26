У Кивы с Майманом давний конфликт. Так, в январе прошлого года в столичном ресторане между ними произошла драка.

Известному блогеру и ветерану АТО Михаилу Майману, у которого был личный конфликт с нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой, сломали позвоночник.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам депутат.

"Известный "ветеран АТО", Миша Майман (Моня-дырка), прячущийся на территории Турции от уголовной ответственности, стал жертвой нападения со стороны турецкой мафии", - сообщил Кива.

По словам нардепа, Майман находится в тяжёлом состоянии в больнице.

"Неизвестные жестоко избили Мишу, сломав ему позвоночник. Его жизни уже ничего не угрожает, но ходить он будет нескоро", - добавил он.

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Напомним, в июле Майман опубликовал видео, на котором видно, что он встретил Киву на отдыхе в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья - пятизвездочном Rixos Sungate.

"Встретил депутата Илью Киву в турецком отеле Rixos Sungate. Отдыхает нардеп в номере люкс за 10 тысяч долларов за 10 дней. Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счёт", - прокомментировал он видео.

"Ты ко мне приехал? Что, стержень сломался?", - спросил Майман Киву.

В итоге они договорились встретиться в суде.

Кива и Майман - история конфликта

В январе прошлого года в столичном ресторане произошла драка с участием нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Мужчиной, с которым произошел конфликт, оказался ветеран АТО Михаил Майман, который принимал участие в АТО в составе батальона "Святая Мария".

В связи с этим Госбюро расследований вызывало нардепа от ОПЗЖ Илью Киву для вручения подозрения.

Также в его отношении было открыто уголовное производство за нанесение телесных повреждений посетителю одного из ресторанов.

Автор: Виолетта Орлова