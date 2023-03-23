Приговор суда еще не вступил в законную силу, отметили в Черниговской областной прокуратуре.

За систематическое изнасилование собственной дочери мужчина получил 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, ссылаясь на приговор Нежинского горрайонного суда. "Ювенальными прокурорами Нежинской окружной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению 37-летнего жителя Нежинского района, который насиловал свою дочь (ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Прокурорами доказано, что обвиняемый в период с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года совершал противоправные действия сексуального характера в отношении ребенка. Сведения насчет обвиняемого внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

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Отмечается, что сейчас приговор не вступил в законную силу.

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В конце февраля стало известно, что в Одессе Малиновский райсуд лишил свободы мужчину, который вместе с товарищем в автомобиле изнасиловал 13-летнюю девочку. По данным правоохранителей, несовершеннолетнюю жестоко лишили девственности.

Преступление было совершено в ночь на 16 июле 2017 года. Учитывая полученные доказательства, суд признал 25-летнего мужчину виновным в изнасиловании девочки.

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