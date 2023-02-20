Мужчины насиловали потерпевшую и снимали унизительное видео.

Малиновский районный суд Одессы принял решение лишить свободы мужчину, который вместе с товарищем в машине изнасиловал 13-летнюю девочку.

Об этом идет речь в приговоре суда. Согласно материалам дела, происшествие произошло в ночь на 16 июля 2017 года. Установлено, что потерпевшая пришла в парк, где была ее знакомая, которая предложила покататься в автомобиле Daewoo Lanos. Девушки сели в машину, где уже было двое молодых мужчин.

Компания употребляла алкоголь, через некоторое время потерпевшей стало плохо, приятельница попросила отвезти ее подругу домой, а сама ушла.

Видео дня

"Потерпевшая села на переднее сиденье и потеряла сознание, а проснулась уже в больнице", - говорится в приговоре.

Судом установлено, что двое обвиняемых, воспользовавшись беспомощным состоянием девочки, раздели ее и по очереди изнасиловали разными способами. Также обвиняемый снимал на видео обнаженную потерпевшую и на ее фоне комментировал: "Ворота в рай открыты".

Отмечается, что о преступлении в полицию сообщила женщина, проживающая на первом этаже дома, возле которого насиловали девочку. В частности, свидетель услышала музыку, которая доносилась из машины и девичий стон. Также женщина увидела двух раздетых парней, которые выходили из машины.

Обвиняемый свою вину не признал. Он утверждает, что девочка вела себя неадекватно, якобы она сама раздевалась, а видео он сделал, чтобы пристыдить ее.

Отмечается, что судебно-медицинской экспертизой установлено, что до указанных событий у несовершеннолетней половых актов не было. Ее половые органы получили определенные повреждения.

Учитывая полученные доказательства, суд признал 25-летнего мужчину виновным в изнасиловании несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152 УК Украины). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

Материалы в отношении сообщника осужденного выделены в отдельное производство.

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