В России родители изнасиловали собственную дочь

Супружеская пара из Ленинградской области подозревается в изнасиловании собственной 16-летней дочери.

Двое родителей были задержаны в Ленинградской области РФ по обвинению в изнасиловании собственного ребенка.

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Девочке 16 лет, действия сексуального характера против неё совершил отец. Он и мать теперь под следствием, сообщает МК.

В ходе расследования выяснилось, что мать дочки не только не мешала мужу, но и активно помогала мужчине. Она тоже задержана. Обоим предъявлены обвинения. Их также опрашивают на предмет похожих преступлений.

"Отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению данного преступления", - говорится в сообщении СК РФ.

Как сообщалось, в Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Так он отметил свое 8 Марта.