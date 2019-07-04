В России родители изнасиловали собственную дочь
10:05, 04 июля 2019Русский міръ
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Супружеская пара из Ленинградской области подозревается в изнасиловании собственной 16-летней дочери.
Изнасилованной девочке 16 лет / фото pixabay.com
Двое родителей были задержаны в Ленинградской области РФ по обвинению в изнасиловании собственного ребенка.
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Девочке 16 лет, действия сексуального характера против неё совершил отец. Он и мать теперь под следствием, сообщает МК.
В ходе расследования выяснилось, что мать дочки не только не мешала мужу, но и активно помогала мужчине. Она тоже задержана. Обоим предъявлены обвинения. Их также опрашивают на предмет похожих преступлений.
"Отец изнасиловал дочь, а женщина содействовала совершению данного преступления", - говорится в сообщении СК РФ.
Как сообщалось, в Москве таксист изнасиловал клиентку, но довез ее до остановки. Так он отметил свое 8 Марта.
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