Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России. Автомобиль вместе с грузом деликатеса доставлен в пограничное подразделение.

При попытке задержания правоохранителями грузовик "УАЗ" с грузом икры горбуши застрял на бездорожье вблизи границы с Россией - неподалеку от села Порозок Великописаревского района Сумской области.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что о возможной незаконной перевозке товаров на этом участке государственной границы пограничников проинформировали сотрудники Службы безопасности Украины.

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Так, накануне поздно вечером совместный наряд обнаружил автомобиль без номерных знаков, который незаконно пересек границу из России.

"При попытке задержания транспортное средство начал опасно маневрировать, в результате чего застряло на бездорожье. Водитель выскочил из кабины и побежал обратно на территорию России", - рассказали пограничники.

В кузове автомобиля правоохранители обнаружили 11 контейнеров с красной икрой. Согласно этикеткам на коробках - это икра горбуши с Камчатки. Общий вес товара составил 275 кг.

Сейчас автомобиль вместе с грузом деликатеса, стоимость которого может достигать около 1 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Товар в установленном порядке будет передан работникам фискальной службы.

Продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Автор: Татьяна Поляковская