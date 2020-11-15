На записи видно, как полицейские выписывают протоколы нарушителям / скриншот из видео

В Киеве правоохранители наведались на выставку котов, которая проходила во время карантина выходного дня.

Видео опубликовал телеграмм канал Киев оперативный.

На нем видно, как полицейские выписывают протоколы нарушителям. Как сообщает канал, выставку закрыли.

Штурм ресторана Havana из-за работы во время карантина

В Киеве в ресторане Havana возник скандал из-за его работы во время действия карантина выходного дня. Активисты "Стоп коррупции" вызвали полицию, но патрульных в заведение не пустили. Они вызвали подмогу, после чего правоохранители выломали дверь заведения и прекратили работу ресторана. Администратора заведения задержали.

Карантин выходного дня в Украине

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Автор: УНИАН