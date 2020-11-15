Выставка проходила во время карантина выходного дня.

В Киеве правоохранители наведались на выставку котов, которая проходила во время карантина выходного дня.

Видео опубликовал телеграмм канал Киев оперативный.

На нем видно, как полицейские выписывают протоколы нарушителям. Как сообщает канал, выставку закрыли.

Штурм ресторана Havana из-за работы во время карантина

В Киеве в ресторане Havana возник скандал из-за его работы во время действия карантина выходного дня. Активисты "Стоп коррупции" вызвали полицию, но патрульных в заведение не пустили. Они вызвали подмогу, после чего правоохранители выломали дверь заведения и прекратили работу ресторана. Администратора заведения задержали.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

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Автор: УНИАН