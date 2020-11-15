Полиции пришлось брать штурмом ресторан / скріншот

В Киеве в ресторане Havana возник скандал из-за его работы во время действия карантина выходного дня.

Как сообщил журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook, работу элитного ресторана выдавали горящие огни и запаркованные авто. Также была открыта бронь столиков через интернет.

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Активисты "Стоп корупції" вызвали полицию, но патрульных в заведение не пустили. Они вызвали подмогу, после чего, как сообщает "Стоп корупції", дверь заведения выломали, а работу ресторана прекратили. Администратора заведения задержали.

фото Роман Бочкала, Facebook
фото Роман Бочкала, Facebook
фото Роман Бочкала, Facebook

"Ребята наглые до ужаса. Правозащитника, который вызвал полицию, ударили в лицо. Объективности ради, за время всего рейда это первый киевский ресторан, который нарушил карантин. Выясняем, чья эта Гавана", - написал Бочкала.

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Автор: Андрей Василюк