Под Кабмином между полицией и людьми произошли столкновения (фото, видео)

Против "выборочного" карантина протестуют предприниматели.

В Киеве под Кабмином протестуют предприниматели. Требуют завершить карантин с 1 мая и дать возможность работать малому бизнесу: "Нам не за что жить!" – люди кричат в громкоговорители.

Почти все активисты приехали на машинах и заблокировали улицу. Когда прибыли эвакуаторы, чтобы разблокировать проезд по Грушевского, между полицией и людьми начались столкновения, сообщает 24 канал.

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Впоследствии часть улицы бизнесмены все же разблокировали. Но люди не расходятся. Митингующие говорят, что карантин должен быть одинаковый для всех.

"Эпицентр" работает, Рошен, Макдональдс работает, не работает лишь малый бизнес, если карантин - то для всех" - заявил один из протестующих.

Как сообщал ранее УНИАН, председатель фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал информацию о том, что ресторан нардепа из этой фракции Николая Тищенко работал, грубо нарушая карантин.