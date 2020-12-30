Сейчас в Украине действует карантин "оранжевой зоны".

Ничто так не расслабляет бдительность украинцев, как предновогодние хлопоты. Жителей Харькова накануне 31 декабря не останавливает даже угроза заразиться коронавирусом.

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Видео давки в маркете опубликовал местный Telegram-канал ХС.

Праздничный ажиотаж вызвал длинные очереди на кассах магазина. В закрытом помещении одновременно находилось около сотни покупателей.

Не все граждане из-за больших пакетов соблюдали социальную дистанцию. Однако страх заразиться не позволил им сбросить защитные маски в зале.

Сейчас в Украине действует карантин «оранжевой зоны» с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок в общественных местах.

Ряд городов уже отменили публичные мероприятия у главных елок из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Впрочем, ресторанам и кофейням разрешили работать до 7:00 1 января.

С 8 по 24 января в Украине продлится зимний локдаун с закрытием непродовольственных магазинов.

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Автор: УНИАН