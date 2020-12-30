Карантин - появилось видео длинных очередей в маркете Харькова накануне 31 декабря: видео / скриншот
Ничто так не расслабляет бдительность украинцев, как предновогодние хлопоты. Жителей Харькова накануне 31 декабря не останавливает даже угроза заразиться коронавирусом.
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Видео давки в маркете опубликовал местный Telegram-канал ХС.
Праздничный ажиотаж вызвал длинные очереди на кассах магазина. В закрытом помещении одновременно находилось около сотни покупателей.
Не все граждане из-за больших пакетов соблюдали социальную дистанцию. Однако страх заразиться не позволил им сбросить защитные маски в зале.
- Сейчас в Украине действует карантин «оранжевой зоны» с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок в общественных местах.
- Ряд городов уже отменили публичные мероприятия у главных елок из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Впрочем, ресторанам и кофейням разрешили работать до 7:00 1 января.
- С 8 по 24 января в Украине продлится зимний локдаун с закрытием непродовольственных магазинов.
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