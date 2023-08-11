Дело направлено на новое судебное разбирательство.

Завершено апелляционное рассмотрение уголовного производства в отношении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней девушки на Закарпатье - предварительный приговор отменен. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как отмечается, апелляционный суд пересмотрел приговор Воловецкого районного суда в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней.

В судебном заседании прокуроры настаивали на отмене приговора из-за мягкости назначенного судом первой инстанции наказания. Также прокуроры требовали удовлетворить в полном объеме гражданский иск о возмещении потерпевшему морального вреда, причиненного уголовным правонарушением. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

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"Представители потерпевшей полностью поддержали позицию прокуроров. Интересы девушки в суде защищали одни из лучших адвокатских объединений, в том числе адвокаты, специализирующиеся на защите пострадавших от сексуального насилия", - отмечает ОГПУ.

Согласно сообщению, определением Закарпатского апелляционного суда приговор первой инстанции отменен, а дело направлено на новое судебное разбирательство.

Дело об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 марта 2023 г. Воловецкий районный суд Закарпатской области вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Им назначено наказание-5 лет лишения свободы и освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года и возложены определенные обязанности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей на сумму 450 тыс. грн и взыскал в ее пользу 180 тыс. грн.

Таким образом, всем обидчикам 14-летней девушки удалось избежать реального наказания. В прокуратуре заявили, что готовят обжалование судебного приговора по этому резонансному делу.

Как известно, трое подростков изнасиловали 14-летнюю односельчанку, снимая процесс на видео для дальнейшего шантажа жертвы. Видеозапись была обнародована в сети и распространена среди одноклассников.

Преступление произошло в 2021 году, но дело получило огласку лишь в марте этого года после того, как Воловецкий райсуд вынес приговор, согласно которому насильники получили условные сроки заключения.

Тогда всплыли и детали дела, которые возмутили общество. К примеру, у потерпевшей не было адвоката, ее интересы представляла служба защиты детей сельсовета, в которой работает мать одного из насильников.

Когда дело получило огласку, Закарпатская ОВА заявила, что изучит все обстоятельства. Впоследствии уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что дело находится на его личном контроле. Он пообещал проанализировать деятельность местной службы защиты детей, работник которой представлял интересы девочки в суде, разобраться в действиях прокурора и судьи, которые были привлечены к делу.

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