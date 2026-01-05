Пятна не испортят фильм: эксперт назвала неожиданное средство для чистки экрана телевизора

Чтобы держать экран телевизора в чистоте не нужны дорогие химические средства.

Пятна или грязь на экране телевизора могут испортить впечатление от просмотра даже хорошего фильма. Экран телевизора - это пылевой магнит благодаря статическому электричеству, которое он генерирует. Прикосновение к экрану оставляет следы, которые также притягивают частицы пыли и грязи.

Контролировать пыль помогает регулярная чистка, пишет southernliving.com. Но чем лучше чистить экран телевизора? Проще всего - тем, что уже есть у вас на кухне. Потребителей не должны пугать чувствительные экраны современных телевизоров. Не нужно никакого специального оборудования или средств для эффективной очистки экрана телевизора. Вы можете сделать это с помощью влажной тряпки или удивительного предмета из повседневного обихода: кофейных фильтров.

"Регулярная чистка электронных устройств не только улучшает их внешний вид, но и функциональность. Пыль и грязь могут препятствовать работе кнопок и экранов, поэтому поддержание чистоты является ключевым", - рассказала эксперт по чистке Николь Жак.

Как часто чистить экран телевизора

Регулярная чистка поможет предотвратить накопление пыли и грязи и обеспечить кристально чистое изображение при просмотре телевизора. Чистите экраны телевизоров еженедельно, чтобы поддерживать их без пыли, удалять отпечатки пальцев и предотвращать оседание пленки или грязи на экранах.

Перед чисткой экрана телевизора всегда проверяйте инструкции производителя относительно наилучшего способа чистки. Независимо от того, какой тип телевизора вы чистите, Жак говорит, что телевизоры следует выключить и отсоединить от сети из соображений безопасности, а также дать телевизору время остыть перед чисткой. Перед чисткой экрана телевизора Жак советует использовать сухую ткань из микрофибры, чтобы осторожно вытереть пыль с поверхности экрана.

Избегайте использования агрессивных химических веществ, таких как аммиак или чистящие средства на спиртовой основе, и не распыляйте жидкость непосредственно на экран. Известные производители советуют не использовать средство для чистки окон, мыло, чистящий порошок или химическое средство для чистки экрана телевизора, поскольку растворители, такие как спирт, бензол, аммиак или растворитель для краски, могут снять антибликовое покрытие с экрана, поцарапать его или навсегда повредить.

"Также важно избегать использования бумажных полотенец или абразивных тканей, которые могут поцарапать поверхность", - говорит Жак.

Что вам нужно

Чистые салфетки из микрофибры

Вода

Очиститель экранов, предназначенный для электроники

Кофейные фильтры (необязательно)

Воздуходувка (необязательно)

Дезинфицирующие салфетки (необязательно)

Салфетки для экрана электроники (необязательно)

Как правильно почистить экран телевизора

Шаг 1: Протрите влажной тканью: используйте слегка смоченную водой ткань из микрофибры и осторожно протирайте ее круговыми движениями, чтобы избежать царапин на экране и минимизировать появление полос.

Шаг 2: Для удаления пятен и более стойких загрязнений слегка смочите ткань дистиллированной водой или средством для чистки экранов. Не распыляйте жидкость непосредственно на экран, так как это может повредить экран и внутреннюю часть телевизора.

Шаг 3: Высушите экран чистой сухой микрофибровой тканью. Убедитесь, что экран полностью сухой, прежде чем снова включить телевизор.

Как очистить экраны телевизоров с помощью кофейных фильтров

Жак рассказала, что уникальным лайфхаком для очистки телевизионных экранов является кофейный фильтр. "Кофейные фильтры прекрасно подходят для очистки экранов и пультов дистанционного управления, поскольку они не оставляют ворса и достаточно бережные, чтобы не царапать поверхности", - рассказала эксперт.

"Просто оберните чистый кофейный фильтр вокруг пальцев и осторожно протрите экран или пульт дистанционного управления, чтобы удалить пыль и отпечатки пальцев, не оставляя никаких следов", - говорит Жак.

Не добавляйте никаких моющих растворов к кофейным фильтрам.

Советы, как дольше сохранять экран телевизора чистым

Регулярная чистка поможет дольше сохранять экран телевизора чистым. Обязательно протирайте экран от пыли еженедельно или чаще, если он быстрее запыляется, и удаляйте любые пятна или пятна по мере их появления. Избегайте непосредственного прикосновения к экрану телевизора. Вы можете периодически протирать пыль с вентиляционных отверстий телевизора, чтобы предотвратить его перегрев.

А чтобы избавиться от полос на экране, используйте влажную микрофибровую салфетку и двигайте ею в одном направлении. Часто складывайте салфетку, чтобы собрать пыль и грязь, вместо того, чтобы разбрасывать ее.

Как чистить компьютер от пыли

Напомним, что регулярная чистка компьютера от пыли необходима для стабильной работы прибора. Эксперты советуют проводить тщательную чистку каждые 3-6 месяцев, ведь пыль блокирует вентиляцию и это приводит к перегреву.

