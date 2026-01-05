В результате атаки по Киевской области погиб человек, Славутич полностью без света

В Фастовском районе погиб мужчина 1951 года рождения.

Этой ночью враг снова цинично и массированно атаковал Киевскую область, под ударом были частные дома и объекты инфраструктуры.

Как сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник, в Фастовском районе в результате вражеской атаки погиб мирный житель - мужчина 1951 года рождения.

Его тело обнаружили во время тушения пожара в собственном доме.

Всего в Фастовском районе повреждены семь частных и один многоэтажный жилые дома, гаражи, два автомобиля, производственные и складские помещения.

Также из-за вражеской атаки обесточен город Славутич.

"Все объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание. Город с теплом и водой", - отметил Калашник.

В Укрзализныце отметили, что из-за повышенной опасности в регионе и повреждения железнодорожной инфраструктуры некоторые пригородные поезда следуют из Славутича с задержкой 40 минут.

Это, в частности, региональный поезд №886 Славутич - Киев-Волынский и пригородный поезд №6852 Славутич - Чернигов.

В Оболонском районе произошло попадание в четырехэтажное здание больницы с работающим стационарным отделением. В результате атаки известно об одном погибшем и трех пострадавших.

По данным председателя Оболонской РГА Кирилла Фесика, удар нанесен по частной больнице, во время удара там находилось около 70 человек.

