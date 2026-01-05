5 января по народным верованиям принято готовить кутью и колядовать.

5 января - великий день для верующих, которые знают, какой сегодня церковный праздник. В народных верованиях упоминается немало обычаев этой даты. На международном уровне отмечается торжество, посвященное здоровому питанию. А еще у этой даты есть много известных именинников.

Какой сегодня праздник в Украине

Среди рожденных в этот день украинцев наибольшую славу получили композитор и хореограф Василий Верховинец, военный УПА Мирослав Симчич, фехтовальщица Яна Шемякина и футболист Михаил Мудрик.

Хотя официально праздник 5 января не отмечается, эта дата является годовщиной нескольких важных событий. К примеру, в 1918 году была выпущена первая в истории украинская банкнота - 100 карбованцев. А в 2019 году был подписан Томос про автокефалию ПЦУ - значимая победа для украинских православных.

Какой сегодня праздник в мире

На всей планете проводится Всемирный разгрузочный день, когда принято питаться легкой и низкокалорийной пищей. Это хороший способ разгрузить организм, особенно после новогодних праздников с их жирными блюдами.

В эту дату также отмечаются такие международные праздники сегодня, как День взбитых сливок, День диалога, День кето-диеты.

Кроме того, в сегодняшнюю дату на свет появились некоторые мировые знаменитости - политик Конрад Аденауэр, писатели Фридрих Дюрренматт и Умберт Эко, режиссер аниме Хаяо Миядзаки, актриса Даян Китон и певец Мэрилин Мэнсон.

Какой сегодня праздник церковный

В старину по староцерковному календарю чествовали Феодула Критского и с ним еще 9 мучеников. Теперь ПЦУ перешла на новый стиль, и в нем 5 января наступает Крещенский сочельник - последний день, после которого будет Крещение 2026.

Какой сегодня праздник народный

Обычно в этот день бывала ветряная погода. По ней приметы помогали предсказать будущее:

кот прячется в теплое место - к похолоданию;

чем сильнее дует ветер, тем больше зерна уродится летом;

если куры ведут себя беспокойно, то приближается метель;

в спокойный день вода в реке бурлит - к морозу.

На Сочельник перед Крещением предписано соблюдать очень строгий однодневный пост. Вот почему в народный праздник сегодня в Украине готовили только самые простые блюда. Как и в вечер перед Рождеством, принято колядовать и готовить кутью. Крещенская кутья очень скромная и обычно содержит только пшеницу, мак и мед.

5 января можно святить воду в церкви, умываться ей, кропить домашний скот и землю. Считается, что такая жидкость обладает чудодейственными свойствами, поэтому расходовать ее нужно бережно.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы не попасть в неприятности, не рекомендуется заниматься уборкой, отказывать близким в помощи, ругаться матом. Строго запрещается в праздник сегодня переедать и употреблять спиртное.

