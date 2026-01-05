Трамп четко заявил, что не верит в атаку Украины по резиденции Путина

Трамп также объяснил, почему сначала поверил Путину и обвинил Украину.

Президент США Дональд Трамп четко подтвердил, что не верит в то, что Украина якобы атаковала резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

Так, журналисты напомнили Трампу, что он заявил, что был крайне зол на президента Зеленского из-за якобы украинской атаки по Валдаю. В ответ Трамп сказал, что "не верит, что такой удар вообще был".

"Что-то действительно произошло неподалеку, но это не имело к этому никакого отношения", - добавил президент США.

Видео дня

Он также объяснил, почему сначала поверил Путину и обвинил Украину.

"Тогда никто ничего не знал. Я впервые услышал об этом именно в тот момент. Он (Путин) сказал, что его дом атаковали. Мы не верим, что это произошло - по крайней мере сейчас, когда смогли проверить. Но тогда мы впервые вообще об этом услышали", - сказал он.

В то же время Трамп добавил, что надеется, что Россия и Украина это урегулируют.

Он также добавил, что сейчас война в Украине США ничего не стоит, а даже приносит прибыль.

"Знаете, это нам ничего не стоит. На самом деле мы даже зарабатываем. Байден дал 350 миллиардов долларов - просто отдал. А я значительную часть вернул, потому что мы заключили соглашение по редкоземельным ресурсам. И мы вернем много из этих денег - возможно, все, возможно даже больше, чем все. Но нам теперь платят, когда мы что-то отправляем, они платят", - заявил он.

Атака на Валдай - что известно

Как писал УНИАНРоссия с 29 декабря утверждает, что Украина якобы пыталась атаковать ударными дронами резиденцию президента Владимира Путина, но все аппараты были сбиты. Путин даже позвонил президенту США и пожаловался на то, что украинцы, мол, пытались его убить.

Позже в разговоре с журналистами Трамп заявил, что был "очень разгневан" услышав от Путина эти обвинения.

В то же время впоследствии в среду в американских СМИ появились утечки о том, что разведывательные службы США, прежде всего ЦРУ, пришли к выводу, что украинские дроны не были нацелены на резиденцию Путина и довели этот вывод до президента.

Вас также могут заинтересовать новости: