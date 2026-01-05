5 января Украину подморозит: температура упадет почти по всей стране

Во многих областях будет снежить.

Начало новой рабочей недели в Украине будет морозным. Сегодня, 5 января, температура снизится, практически по всей стране днем будут морозы и только на юге и юго-востоке сохранится небольшой "плюс". Местами на западе, в центральных областях и на востоке ожидается снег, на юге - дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха ночью -11°, днем -5°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью -9°, днем -2°, снег.

В Луцке будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Ривне сегодня пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Тернополе 5 января ночью будет -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -9°, днем -2°, снег.

В Виннице сегодня будет -9°...-2°, пасмурно, снег.

В Житомире в понедельник ночью будет -11°, днем -4°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -12°...-4°, пасмурно.

В Черкассах сегодня будет ночью -9°, днем -2°, пасмурно, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -9°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха -11°...-1°, снег.

В Одессе 5 января - пасмурно, температура ночью -1°, днем +5°, дождь.

В Херсоне в понедельник ночью будет +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, ночью -1°, днем +5°, дождь.

В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет -12°, а днем -4°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -10°, днем -3°, снег.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Симферополе в понедельник будет пасмурно, +1°...+8°, дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью 0°, днем +1°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

5 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

5 января - Крещенский Святвечер. По приметам, еси небо ночью ясное, то будет богатый урожай.

