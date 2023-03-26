Глава ОВА заверил, что пострадавшей и ее семье будет оказана вся необходимая поддержка и помощь.

Закарпатская областная военная администрация изучает все обстоятельства, действия должностных лиц местной власти и учебного заведения по делу об изнасиловании несовершеннолетней в 2021 году.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита. "Относительно позорного преступления, связанного с сексуальным насилием, совершенным группой подростков в отношении несовершеннолетней девушки в 2021 году на Воловеччине. Комментировать решение суда не буду: это компетенция Высшего совета правосудия", - написал он.

Микита сообщил, что по его поручению с прошлой пятницы в Воловецкой громаде работают социальные службы, соответствующие департаменты ОВА и Мукачевской районной военной администрации.

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"Изучаются все обстоятельства, действия или возможное бездействие ответственных должностных лиц ТГ, учебного заведения и других", - отметил глава ОВА.

Он добавил, что повернуть время вспять невозможно, но "такие случаи недопустимы в нашем обществе и предотвращение совершения таких преступлений несовершеннолетними является задачей всей вертикали исполнительной власти и местного самоуправления".

"Семье пострадавшей и ребенку будет оказана вся необходимая поддержка и помощь", - заверил Микита.

Глава ОВА призвал всех родителей не замалчивать такие случаи, немедленно обращаться в РВА, ОВА и к нему лично в случае возникновения предпосылок к насилию и совершению таких преступлений.

"Отдельно обращаюсь к должностным лицам, которые отвечают за образование и социальную защиту на всех уровнях. На все случаи ненадлежащего исполнения обязанностей реагирование будет жесткое и мгновенное в рамках действующего законодательства", - подчеркнул он.

Криминальные новости Закарпатья - это стоит знать сегодня

Журналисты узнали, что в регионе два года назад трое подростков изнасиловали 14-летнюю подруг. Судья Воловецкого райсуда Оксана Софилканич присудила ребятам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания - им был назначен испытательный срок на два года. Принимая решение, суд опирался на положительные характеристики несовершеннолетних насильников от службы по делам детей и их классных руководителей.

Закарпатский журналист Виталий Глагола отметил, что у потерпевшей не было адвоката, и ее интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, в которой мама одного из злоумышленников работает секретарем. Журналист отметил, что именно эта служба защиты детей дала злоумышленникам положительные характеристики.

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