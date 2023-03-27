Отмечается, что Оксана Софилканыч выносила приговор на основе обвинения.

Скандальная судья Воловецкого районного суда Оксана Софилканыч сбежала на больничный после скандала с решением по делу об изнасиловании 14-летней девочки. Уже сегодня она не вышла на работу.

По информации местного издания Мукачево.net, судья оформила больничный после того, как история стала известна на всю Украину.

"Приговор выносили на основе обвинения. Прокуратура изменила квалификацию преступления уже в ходе судебного заседания", – ранее заявили в Воловецком районном суде.

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Дело об изнасиловании 14-летней девочки на Закарпатье - что известно

В Закарпатской области трое подростков изнасиловали 14-летнюю девочку и сняли это все на камеру. Видео обнародовали в сети и распространили среди одноклассников.

Преступление произошло в 2021 году, и огласку дело получило в этом месяце, когда Воловецкий райсуд вынес приговор и освободил фигурантов от реального наказания.

После огласки дела Закарпатская ОВА заявила, что изучит все обстоятельства. В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что дело находится на его личном контроле. Представитель омбудсмена уже общался с семьей пострадавшей девочки относительно восстановления ее прав.

Прокуратура готовит обжалование судебного приговора в резонансном деле об изнасиловании несовершеннолетней на Закарпатье.

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