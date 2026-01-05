Трогательные и красивые пожелания на Крещенский сочельник тронут абсолютно каждого.

5 января в украинцы отмечают сочельник перед Крещением, в который принято готовить голодную кутью и святить воду. Не обязательно самим придумывать поздравления с Крещенским сочельником - мы собрали готовые красивые пожелания, которыми вы можете воспользоваться. Узнайте, как поздравить родных и чего можно пожелать в такой важный день.

Красивые поздравления и открытки с Крещенским сочельником

В этот светлый и радостный праздник поздравляю и желаю удачи во всех начинаниях в новом году, счастливых будней и хороших людей рядом!

***

Пусть магия Крещенского сочельника наполнит сердце верой и любовью, согреет душу, исполнит все задуманное. Желаю идеального здоровья, понимания и уважения в семье. Пусть тебя окружают надежные друзья!

***

Пусть это поздравление с Крещенским сочельником привлечет в твою жизнь любовь, достаток, позитив, хорошие новости. Пускай Господь слышит твои просьбы, святая вода исцеляет болезни, а все молитвы исполняются!

***

В Крещенский сочельник желаю мира и покоя по жизни. Пусть всё плохое уходит, а хорошее умножается. Будьте счастливыми, дружными, не теряйте веру в себя и в Бога. Пусть Господь оберегает вашу семью.

***

В Крещенский сочельник умойся святой водой три раза: на здоровье, на достаток и на благополучие в семье. Пусть святой ангел бережет тебя от бед, придает смелости и привлекает к тебе хороших друзей.

***

Желаю в Крещенский сочельник мира, достатка, благополучия вашей семье. Пусть между родными всегда царят согласие и дружба, в сердце будет радость, а желания каждого исполнятся как можно скорее.

***

В сегодняшний праздник желаю тебе огромного счастья, долголетия, исполнения заветной мечты. Пусть Крещенский сочельник возродит веру в чудеса и поможет достигнуть желаемого!

