Как разделить спатифиллум, чтобы получить больше цветов и улучшить здоровье корней

Это растение легко размножается, потому что образует много "деток".

Спатифиллумы - неприхотливые комнатные растения. И именно поэтому вполне вероятно, что в какой-то момент они начнут перерастать свои горшки и потребуют пересадки. Это хорошее время, чтобы размножить спатифиллум и создать новые растения или поделиться ими с друзьями, и это легко сделать. Как разделить лилию мира для здорового роста рассказали на сайте southernliving.com.

Когда делить спатифиллум

Эти цветы хорошо переносят небольшое обрастание корнями, но в конце концов они все же перерастут свои горшки. Обратите внимание на такие признаки, как пожелтение листьев, корка и уплотненная почва, а также корни, которые видны на поверхности почвы или сквозь дренажные отверстия. Вы можете пересадить спатифиллум в больший горшок или разделить растение на меньшие. Если вы продолжите выращивать материнское растение в его текущем горшке, вам не придется беспокоиться об увеличении размера горшка.

Весна - это лучшее время для деления спатифиллума, как только появляются новые побеги, поскольку деленки хорошо адаптируются к своим горшкам. Осень - еще один хороший вариант. Не делите их летом или во время цветения.

Как разделить спатифиллум

Чтобы разделить растение, вам понадобятся чистые секаторы, чистые садовые горшки, свежий грунт, кельма и острый нож.

Подготовьте горшки, в которые вы посадите новые разделенные растения. Наполните чистые горшки свежей почвой и полейте почву за 24 часа до того, как планируете ее разделить. Материнское растение можно вернуть в первоначальный контейнер со свежей влажной почвой.

Используйте секаторы, чтобы удалить с растения мертвые или поврежденные листья.

Выньте спатифиллум из горшка и смахните лишний грунт с корней, стараясь не повредить их.

Руками или острым ножом разделите корневой ком пополам или на меньшие части. После очистки корней от почвы вы должны увидеть ориентировочные места для среза. Убедитесь, что каждая новая часть имеет целые листья и корни. Если вы видите гнилые корни, обрежьте их секатором.

Посадите новые секции в подготовленные горшки с увлажненной почвой, разместив их так, чтобы корневой ком был примерно на 5 см ниже края горшка, и прижмите почву вокруг корневого кома, чтобы избавиться от любых воздушных карманов.

Тщательно полейте новые растения.

Как предотвратить стресс

Спатифиллуму нужно время, чтобы освоиться в новых горшках. Если вы заметили пожелтение, поникшие листья или увядание, это может быть связано со стрессом от пересадки и нарушением корней во время деления. Переместите горшок подальше от прямых солнечных лучей и избегайте чрезмерного полива, чтобы помочь растению адаптироваться к новому горшку. Как только растение восстановится, переместите его в постоянное, солнечное место и тщательно полейте.

Уход за спатифиллумом - больше советов

Напомним, что эксперты советуют обрезать цветок спатифиллума, когда он начнет терять красоту. Дополнительные рекомендации по стимулированию цветения включают выбор соответствующей земляной смеси. Или же нужно переставить растение в более солнечное место.

