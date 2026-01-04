В православный праздник сегодня нужно соблюдать однодневный пост.

5 января по новому церковному календарю в Украине православные отмечают Навечерие Крещения Господня, или Богоявления. В народной традиции этот день знают как Крещенский сочельник, или Голодная кутья - время поста, молитвы и духовного очищения. О том, какие обычаи связаны с датой, приметы и запреты, а также какой церковный праздник сегодня отмечают по старому стилю, рассказываем ниже.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому календарю

5 января православная церковь в Украине отмечает Навечерие Крещения Господня, или Навечерие Богоявления - по-народному Крещенский сочельник (по старому церковному календарю его отмечают 18 января). Этот день завершает Святки и готовит верующих к празднованию одного из двунадесятых, то есть важнейших, христианских праздников - Крещение Господне.

Крещенский сочельник - это время строгого поста и молитвы, в храмах проходят торжественные богослужения, схожие со службами в Рождественский сочельник и Великую субботу. После Божественной литургии проходит великое освящение воды.

Видео дня

Обряд освящения воды восходит к евангельскому событию Крещения Иисуса Христа в водах Иордана и символизирует очищение от грехов. Начиная с XI-XII веков великое водоосвящение совершается дважды - в Крещенский сочельник и в сам праздник Богоявления. Чин освящения в эти дни одинаков, поэтому освященная вода не имеет различий. Ранее мы рассказывали, когда набирать воду на Крещение, как ее хранить и что с ней ни в коем случае нельзя делать.

Какой сегодня православный праздник согласно старому церковному стилю

По юлианскому календарю 5 января православные вспоминают Феодула Критского и еще девять мучеников - ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и какие запреты связаны с этой датой.

О чем просят в молитвах 5 января, чего нельзя делать сегодня

В Крещенский сочельник верующие традиционно посещают вечернее богослужение в храме, которое, как уже говорили, завершается великим освящением воды. Ее принято забирать домой, можно окропить ею жилище, а затем хранить в течение года и по необходимости пить натощак в небольших количествах.

В народе праздник называют Голодной кутьей или вторым Сочельником, так как соблюдается строгий однодневный пост. На стол ставят кутью, узвар, блюда из бобовых, вареники, блины, каши.

Считается, что в богоявленскую ночь "открывается небо" - именно в это время нужно обращаться к Богу с искренними молитвами о здоровье, мире, душевном спокойствии и силе. Просить зла или вреда другим запрещено. Также есть в народ особый обычай, который называется "увидеть Крещение": набирают в чашу воду и в полночь наблюдают за ней - всколыхнется, иди на улицу и, глядя в небо, проси, что хочешь - все просьбы в этот момент будут услышаны.

Накануне Крещения по народной традиции также нужно заранее навести порядок в доме, а после уборки окропить углы святой водой. С Крещенским сочельником связывают и обряды на урожай: например, фруктовые деревья нужно обвязать соломой, оставшейся после Рождества.

В праздник Навечерия Крещения Господня не следует ругаться, выяснять отношения, осуждать других, желать зла, сквернословить и отказывать в помощи. Церковь порицает злобу, жадность, лень, зависть и месть. Запрещено употреблять алкоголь и непостные блюда.

По народным приметам, в Крещенский сочельник не рекомендуют брать и давать деньги в долг, чтобы не навлечь финансовые трудности на весь год. Также не стоит ставить на стол четное количество блюд – это плохая примета.

Приметы погоды на 5 января

По погоде сегодня судят об урожае и лете:

снег идет, но ветра нет - будет урожай зерновых и овощей;

сильный ветер и снегопад - июль будет холодным и мокрым;

ясная ночь и много звезд - к хорошему урожаю пшеницы и гороха, а если звезд не видно - лето будет бедным на грибы.

куры ведут себя беспокойно - жди сильную метель.

Говорят, что какая погода стоит в Крещенский сочельник, то такой она будет и на Масленицу.

Вас также могут заинтересовать новости: