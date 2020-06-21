Из-за спецоперации силовиков в Киеве перекрывали съезд с Северного моста (видео)
19:09, 21 июня 2020Происшествия
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Правоохранители провели спецоперацию на одном из самых оживленных проспектов Киева.
Силовики перекрывали съезд с Северного моста в Киеве / фото УНИАН
Из-за спецоперации силовиков в Киеве перекрывали съезд с Северного (Московского) моста на Оболонь.
Соответствующее видео опубликовано в соцсетях.
На записи видно, как на оживленном проспекте Бандеры возле Северного моста стоит несколько автомобилей, возле которых находятся правоохранители в масках, которые задержали неизвестных личностей.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 июня, в Днепре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении погиб 26-летний полицейский.
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