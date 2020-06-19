В Днепре застрелили полицейского: истекая кровью, он все же задержал подозреваемого (фото)

26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер.

В пятницу, 19 июня, в Днепре во время задержания подозреваемого в разбойном нападении погиб 26-летний полицейский.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области, сегодня утром в городе было совершено разбойное нападение. Для задержания правонарушителя всем оперативникам и патрульным нарядам раздали приметы злоумышленника и описание автомобиля.

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Во время отработки города полицейские Шевченковского отделения полиции увидели похожий по описанию автомобиль. Для установления личности водителя приняли решение доставить его в отделение полиции. Во время движения автомобиля злоумышленник осуществил несколько выстрелов в полицейского Дарвина Потуданского, который сидел рядом.

Несмотря на ранения, полицейским удалось нейтрализовать стрелка и надеть на него наручники.

"Раненому полицейскому удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и надеть на него наручники. От полученных ранений полицейский умер", - отметили в Нацполиции.

Как сообщал УНИАН, в Харькове мужчина из-за ссоры с женой выстрелил себе в голову.

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