Игорь Сапожко убежден, что это не просто грабеж с целью завладеть его имуществом.

Мэр Броваров Игорь Сапожко расценивает ограбление его дома и нападение на него и его семью как политическое давление и попытку запугать и заставить снять свою кандидатуру с выборов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера в половине десятого вечера группа из пяти вооруженных мужчин ворвалась в мой дом, где в это время находилась моя семья - жена и девятилетний сын. Несмотря на то, что все сбережения, которые были в доме, мы отдали сразу, преступники связали ребенка и Марину и на их глазах начали меня избивать. После этого устроили в доме погром и быстро скрылись", - заявил он.

Сапожко отметил, что на место происшествия прибыли правоохранители, возбуждено уголовное дело, ведется следствие, которое должно квалифицировать дело.

Мэр выразил убеждение, что это не просто грабеж с целью завладеть имуществом.

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"Я воспринимаю этот факт как политическое давление и расправу в чистом виде, с целью запугать и заставить меня снять свою кандидатуру с выборов. (...) Начались обыски в городском совете, "за уши" притягивали факты и возбуждали десятки уголовных дел, которые разваливались одно за другим в процессе следствия. Ни одно из этих беспочвенных обвинений не было подтверждено и не дошло до судебного разбирательства. Далее были попытки сфальсифицировать результаты выборов 25 октября через городскую ТИК, но и здесь наших оппонентов постигла неудача. Поэтому, когда эти методы давления не подействовали, остался один - физическая расправа надо мной и моей семьей", - написал Сапожко.

Он отметил, что запугать его не удастся и порекомендовал оппонентам действовать в правовом поле. "Результаты повторных выборов 17 января нас рассудят", - резюмировал он.

Ограбление мэра Броваров: что известно

Сегодня ночью ограбили дом мэра города Бровары Киевской области Игоря Сапожко.

По словам пресс-секретаря полиции Киевской области Виталии Грохольской, нападение на частный дом мэра Броваров было совершено ночью, преступление совершили несколько человек. Они проникли в жилище, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения.

Комментируя сообщения некоторых СМИ о якобы нанесении мэру и членам его семьи телесных повреждений, Грохольская заявила, что к медикам жильцы дома не обращались. Сейчас идет поиск злоумышленников.

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Автор: Константин Гончаров