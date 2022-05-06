Он помогал оккупантам безопасно передвигаться по территории Сумской области.

В Сумской области во время нападения российских оккупантов местный мужчина перешел на их сторону и сопровождал колонны военной техники.

Об этом говорится в сообщении офиса генерального прокурора. Сейчас по процессуальному руководству Ахтырской окружной прокуратуры жителю села Боромля сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса).

По данным следствия, после вторжения подразделений вооруженных сил РФ на территорию Украины, подозреваемый добровольно начал сотрудничать с оккупантами. С помощью радиостанции он передавал военным страны-агрессора информацию о безопасных путях передвижения по территории Боромлянской объединенной территориальной общины, места пребывания представителей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, а также лично сопровождал колонны военной техники.

"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Преступная деятельност лица раскрыта по материалам Управления СБУ в Сумской области, досудебное расследование осуществляется следственным отделом Ахтырского районного отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Черкассах разоблачили российскую пропагандистку, которая к тому же оказалась уроженкой России. Женщина поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России против нашего государства.

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