Его сопровождают адвокаты.

Бывший министр юстиции Герман Галущенко прибыл на допрос в здание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает Bihus Info со ссылкой на собственные источники. Журналисты детализировали, что экс-министра сопровождают его адвокаты.

Дело Галущенко

Как сообщал УНИАН, НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали новые аудиозаписи разговоров фигурантов схемы по масштабному хищению средств в АО "Энергоатом", среди которых, вероятно, был и Галущенко, когда занимал должность министра энергетики.

12 ноября Кабинет министров отстранил Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

"Говорил с премьер-министром Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями", - написал Галущенко в соцсети в тот день.

Он заявил, что не держится за должность министра. "Считаю, что отстранение на время расследования - это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости", - добавил тогда Галущенко.

19 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Галущенко. За это решение проголосовали 323 народных депутата. Он уволен в соответствии с п. 12 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины.

