По данным следствия, Миндич поддерживал личные связи с министрами и другими влиятельными чиновниками.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подозревают бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, "отмывании" средств, полученных преступным путем, а также в незаконном влиянии на бывшего министра обороны Рустема Умерова. Об этом говорится в тексте подозрения, которым располагает "Украинская правда".

Отмечается, что дело, в котором Миндичу было сообщено о подозрении, открыли 21 августа 2025 года по следующим статьям:

создание преступной организации и руководство ею (ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины);

"отмывание" средств, полученных незаконным путем, совершенное преступной организацией в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УКУ);

влияние на членов Кабинета министров с целью добиться принятия незаконных решений (ч. 1 ст. 344 УКУ).

"По данным следствия, в течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко, а также в "оборонке" - через влияние на Умерова", - пишет издание.

Кроме того, говорится, что по версии следствия успешная реализация преступной деятельности зависела от того, что Миндич поддерживал личные связи с министрами и другими влиятельными чиновниками, систематически встречался с ними у себя дома.

Коррупционный скандал в энергетике

Как сообщал УНИАН, коррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс. НАБУ и САП обнародовали много подробных доказательств коррупции, включая записи разговоров, из которых стало известно, что высокопоставленные чиновники получали откаты за строительные проекты по защите энергетических объектов от российских ударов.

Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые впоследствии были отстранены от своих должностей.

Были введены санкции против Миндича, который является одним из обвиняемых по этому делу. По данным следователей, он был соорганизатором вероятной схемы и именно через его "бэк-офис" прошло около 100 миллионов долларов незаконных средств.

