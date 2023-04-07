Злоумышленник протаранил несколько авто, отметили в полиции.

В Одесской области водитель Hyundai протаранил три автомобиля при попытке убежать от патрульных с партией контрафактных сигарет.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что событие произошло 5 апреля около 16:00 на улице 25-й Чапаевской Дивизии города Болград. Началось с того, что патрульные пытались остановить подозрительную машину Hyundai, но 53-летний водитель проигнорировал их требование. Вместо того, чтобы остановиться, он увеличил скорость и начал убегать.

Полицейские начали преследование, водитель пытался скрыться в жилом секторе (во дворах жилых домов), но не справился с управлением и на скорости врезался в припаркованные автомобили Chrysler, Jeep Grand Cherokee и Nissan Almera.

Видео дня

В результате дорожно-транспортного происшествия все иномарки получили повреждения, люди не пострадали.

"У беглеца из салона автомобиля правоохранители изъяли 2,5 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога и автомобиль. Табачные изделия изъяли и поместили в камеру хранения в территориальном отделе полиции, а автомобиль правонарушителя забрали на арестплощадку", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя составили протоколы по ст. 122-2 (невыполнение водителями требований полицейского об остановке транспортного средства), ст. 124 (нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и ч. 1 ст. 164-5 (транспортировка табачных изделий, на которых нет марок акцизного налога установленного образца) КУоАП. Материалы направлены в суд.

Интересные новости Одесской области - сегодня это стоит знать

7 апреля стало известно, что в Одессе на ул. Николаевская во время движения загорелся автобус с пассажирами. Свидетелями возгорания стали патрульные, которые ехали позади автобуса.

Правоохранители остановили служебную машину, достали огнетушитель и бросились тушить огонь. Чтобы минимизировать риски повторного возгорания, правоохранители вызвали сотрудников ГСЧС.

Вас также могут заинтересовать новости: