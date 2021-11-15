В Харькове водитель Mitsubishi пытался сбежать после столкновения с легковым автомобилем и врезался еще в две машины.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В результате ДТП три человека получили травмы.
Отмечается, что водитель Mitsubishi сначала врезался в одну легковушку и пытался сбежать:
"Когда водитель пострадавшего авто бросился за нарушителем, тот только нажал на газ. На скорости он не справился с управлением и врезался поочередно еще в две машины. От удара авто перевернулось, нарушителя и еще двоих из Chevrolet забрали в больницу".
Читайте такжеЖуткое ДТП в Харькове "под метадоном": виновнику аварии назначили залог (фото)Также сообщается, что, по предварительным данным, виновник ДТП был пьян. На данный момент в полиции не разглашают личность водителя.
Ранее сообщалось, как 11 ноября на одной из улиц Харькова внедорожник Toyota Land Cruiser въехал в группу людей на пешеходном переходе. Автомобиль, не реагируя на красный сигнал светофора, протаранил пешеходов на "зебре" и протащил потерпевшую на колесе.
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