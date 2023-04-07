Возгорание произошло на глазах у патрульных, которые бросились тушить огонь.

В Одессе во время движения загорелся автобус с пассажирами.

Об этом сообщает пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области. "На улице Николаевская дорога во время движения загорелся рейсовый автобус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свидетелями возгорания стали трое патрульных, которые ехали позади.

Видео дня

"Они остановились, достали из багажника служебного авто огнетушитель и бросились тушить огонь. Чтобы минимизировать риски повторного возгорания, полицейские вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Также патрульные эвакуировали людей и ограничили движение транспорта вблизи места возгорания.

Люди не пострадали.

Как уточнили журналистам в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, возгорание автобуса произошло на площади 10 кв. м.

Другие чрезвычайные события в Одессе

20 марта в Одессе таксист одного из сервисов оскандалился пропагандистскими заявлениями о "нацистах-фашистах" в Украине и "американских ракетах", которые летят на мирные города. Видео с пророссийским водителем записала его пассажирка и опубликовала в соцсетях. Девушка сообщила, что только попросила выключить русскую музыку, но взамен получила порцию пропагандистского бреда.

А 13 марта в городе два человека погибли, упав с 14-го этажа жилого дома.

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