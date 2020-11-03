Автомобили грузнут в тоннах гороха / скриншот
В Киеве перевернулась фура с горохом. В результате ДТП проезжую часть засыпало бобовыми.
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Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.
Как сообщается, ДТП произошло на площади Тараса Шевченко в Оболонском районе Киева.
Движение затруднено в направлении города Вышгорода и Кольцевой дороги. На месте инцидента работают спасатели.
На столичном Подоле перевернулась фура - 10 тонн бобов рассыпались по проезжей части
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