На месте ЧП уже работают спасатели.

В Киеве перевернулась фура с горохом. В результате ДТП проезжую часть засыпало бобовыми.

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Об этом сообщает Telegram-канал KIEVMAP.

Как сообщается, ДТП произошло на площади Тараса Шевченко в Оболонском районе Киева.

Движение затруднено в направлении города Вышгорода и Кольцевой дороги. На месте инцидента работают спасатели.

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Автор: Екатерина Лиманская