По неподтвержденной информации, за рулем Toyota был действующий правоохранитель.

В столице ночью пьяный водитель Toyota устроил смертельное ДТП, в котором погибли два человека.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова. Там водитель Toyota влетел в автомобиль Skoda. Водитель и пассажирка последнего авто погибли.

"Тест на приборе Драгер бухаря с Toyota показал 2,05 промилле. Также на месте была информация о том, что водитель Toyota - действующий работник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется", - говорится в сообщении.

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Автор: Юрий Годован