В Киеве автомобиль водоканала провалился в яму (фото)

Перед тем, как рабочие смогли приступить к ремонту, им пришлось вытаскивать свой автомобиль.

В Киеве автомобиль городского водоканала провалился одним колесом в яму, когда приехал устранять проблему с водой.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Киев оперативный".

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Инцидент произошел по адресу проспект Свободы, 5. Перед тем, как рабочие смогли приступить к ремонту, им пришлось вытаскивать свой автомобиль.

"Грузовик водоканала приехал для устранения проблемы с холодной водой, но начать пришлось с другой проблемы - вытянуть свой грузовик из ямы, в которую он провалился возле люка", - говорится в подписи к фото.

Как сообщал УНИАН, на улице Дегтяревской, 49 в Киеве произошла аварийная ситуация: из-за порыва трубопровода водоснабжения образовался провал на проезжей части, в который попало колесо грузового автомобиля.

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