На Лукьяновке асфальт "поглотил" грузовик - движение перекрыто (видео)

Движение транспорта по проезжей части из-за аварийной ситуации ограничено.

На улице Дегтяревской, 49, в Киеве произошла аварийная ситуация: из-за порыва трубопровода водоснабжения образовался провал на проезжей части, в который попало колесо грузового автомобиля.

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Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" на своей странице в Facebook.

"На время работ водоснабжение жителей близлежащих домов прекращаться не будет, но движение транспорта по проезжей части будет ограничено", - говорится в сообщении.

"Грузовик провалился под асфальт на Дегтяревской. В сторону Лукьяновки перекрыто движение", - сообщает Telegram-канал "Киев сейчас".

Раньше на улице Предславинской в Печерском районе Киева трактор провалился под асфальт.

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