Водитель съехал с проезжей части в кювет, авто перевернулось.

В Белгород-Днестровском районе Одесской областипроизошло ДТП, в котором погибла женщина, а маленький ребенок попал в больницу. Местные СМИ пишут, что за рулем был мэр города Рени Игорь Плехов. Автомобиль под его управлением перевернулся в кювет.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, автопроисшествие произошло днем в субботу, 30 августа, на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское.

По словам начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Одесской области Дмитрия Слюты, предварительно установлено, что 53-летний водитель внедорожника Lexus съехал с проезжей части в кювет. После этого авто перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте. По данным полиции, водитель и 5-летний мальчик, который также находился в машине, доставлены в местную больницу с многочисленными травмами. Отмечается, что мужчина будет проверен на состояние опьянения.

На месте аварии работают следственно-оперативные группы, патрульная полиция, ГСЧС.

"Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - говорится в сообщении.

Правоохранители призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в частности внимательно следить за дорожной обстановкой и соответственно реагировать на ее изменения.

Местное издание Бессарабия INFORМ пишет, что за рулем автомобиля был мэр Рени Игорь Плехов, погибла его мать, госпитализирован - сын.

Что известно об Игоре Плехове

Согласно открытым источникам, он родился в 1973 году в городе Белгород-Днестровский Одесской области. С 1993-го по 2000 год проходил службу в органах внутренних дел Украины в Одесской области (работал в уголовном розыске, был начальником ГАИ Рени), с 2005-го - занимался предпринимательской деятельностью. В ноябре 2015 года был избран городским головой Рени (баллотировался от "Батькивщины), в 2020-м - переизбран.

В 1999 году через 10 дней после собственной свадьбы Плехов попал в аварию. По некоторым данным, был уставший и заснул за рулем. Жена не пострадала, водитель стал инвалидом-колясочником.

В 2024 году ВАКС признал Плехова виновным в получении взятки в размере 50 тысяч долларов и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы, но тот подал апелляцию.

Другие резонансные ДТП

Как писал УНИАН, в июле в ДТП погиб народный депутат из Львова от партии "Голос" Ярослав Рущишин. Авария произошла на дороге вблизи села Бабухов на Ивано-Франковщине. Депутат был за рулем мотоцикла Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении. Мужчина умер во время транспортировки в больницу. Рущишин был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

