Он был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

В ДТП погиб народный депутат из Львова от партии "Голос" Ярослав Рущишин. Об этом сообщило издание "Твой город" со ссылкой на близких.

Авария произошла в четверг, 24 июля, в 21:45 на дороге вблизи села Бабухов на Ивано-Франковщине.

Отмечается, что нардеп был за рулем мотоцикла Harley-Davidson, однако не справился с управлением и столкнулся с трактором, который ехал в попутном направлении. Он умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

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Стоит отметить, что Ярослав Рущишин был народным депутатом Украины IX созыва от партии "Голос". Нардеп был секретарем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития.

Он также известен, как украинский предприниматель и общественный деятель, соучредитель Художественного объединения "Дзига".

Рущишин возглавлял Львовскую областную организацию партии "Голос" в 2019-2021 годах. Вместе с Маркияном Иващишиным был продюсером групп "Клуб любителей чая", "Мертвый петух", "Дзига джаз квартет", ранних проектов "Океана Эльзы" и певицы Русланы.

Также он был почетным сенатором Украинского католического университета и соучредителем Львовской бизнес-школы LvBS.

Трагические ДТП в Украине

22 июля в Донецкой области погиб командир Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость" Максим Казбан. О гибели командира сообщил глава Нацполиции Иван Выговский. Он отметил, что Казбан погиб в ДТП.

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