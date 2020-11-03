Виновнику аварии грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В понедельник, 2 ноября руководитель одной из местных прокуратур Черниговской области возле пгт Березна совершил смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ГБР заявили, что правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Acura, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

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В результате от полученных травм водитель и пассажирка ВАЗа погибли на месте ДТП.

Следователи ГБР задержали правоохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Автор: Александр Топчий