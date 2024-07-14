Количество потерпевших устанавливается.

В воскресенье, 14 июля, в Тернопольской области автобус с паломниками попал в ДТП.

Как сообщает полиция региона, авария произошла на автодороге вблизи села Раковец Золотниковской громады. Сообщение о ДТП поступило на спецлинию 102 около 08:00.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось", - отметили в полиции. Видео дня

Сообщается, что в автобусе находился 41 человек, которые ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу:

"В больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество потерпевших устанавливается. На месте происшествия работают полицейские, медики, спасатели".

Директор Теребовлянской больницы рассказал, что за помощью обратились 19 человек, пять из них - госпитализировали.

"У большинства травмированных - переломы, в частности ребер, конечностей. Состояние средней тяжести. Среди пассажиров был и ребенок, это девочка 2011 года рождения, которую мы перенаправили в Тернополь", - рассказал директор больницы, передает "Суспільне".

Напомним, ранее УНИАН сообщал, как 6 июля водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршруткой. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. Выжила только его 57-летняя бабушка.

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