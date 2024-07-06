В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, которые столкнулись лоб в лоб.

В Ривненской области начато расследование по факту ДТП, в котором погибли 14 человек, в том числе один ребенок.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса).

"По данным следствия, 6 июля на дороге Городище-Ривне-Староконстантинов вблизи села Верхов, водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой Ривне-Хмельницкий. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. За жизнь еще одной женщины, жительницы города Нетешин борются врачи", - раскрыли детали в Офисе генпрокурора.

Видео дня

Сообщается, что в настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, тела всех погибших уже идентифицированы.

В ГСЧС добавили, что спасателями, с помощью специального оборудования, было деблокировано 7 погибших из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и водитель из-под грузового автомобиля.

Также спасатели провели работы по тушению отсека двигателя грузового автомобиля и с помощью тяжелой инженерной техники ГСЧС извлекли из кювета изуродованные транспортные средства.

ДТП на Ровенщине

Сегодня днем стало известно, что в Ривненской области произошло ДТП с участием автоцистерны и пассажирского микроавтобуса. В МВД сообщили, что на месте аварии погибли 14 человек, за жизнь еще одной женщины борются врачи.

На место происшествия сразу прибыли спасатели и полицейские, которые проводили поисковые работы. "Следователи документируют событие, будут выяснять обстоятельства ДТП", - отметили тогда в МВД.

Вас также могут заинтересовать новости: