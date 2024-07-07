Назначено 18 экспертиз, по результатам которых будут установлены дополнительные обстоятельства, в том числе и то, были ли водители в состоянии опьянения.

Одной из вероятных причин дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области, которое унесло жизни 14 человек, было повреждение колеса у грузовика, из-за чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршруткой. Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Отмечается, что для расследования ДТП назначена группа следователей и процессуальных прокуроров из числа самых опытных работников. Проведен осмотр места происшествия с привлечением специалистов и экспертов.

"Сейчас рассматриваются следующие версии: столкновение грузовика на полосе встречного движения с маршруткой произошло вследствие повреждения колеса; выпуск на линию транспортного средства с технической неисправностью; невнимательность водителя, нарушение правил дорожного движения или другие обстоятельства непреодолимой силы", - говорится в сообщении.

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В полиции сообщили, что сейчас установлены предприятия-владельцы транспортных средств, с которыми также проводят следственные действия. Также изучаются документы, на основании которых транспортные средства были выпущены на линию для осуществления перевозок.

"Назначено 18 экспертиз, по результатам которых будут установлены дополнительные обстоятельства, в том числе и то, были ли водители в состоянии опьянения. Если во время досудебного расследования будут установлены факты нарушения должностными лицами правил выпуска ТС на линию перевозки, будет дана правовая оценка и их действиям", - отметили в полиции.

Трагедия на Ровенщине

Как сообщал УНИАН, 6 июля на дороге Городище-Ровно-Староконстантинов вблизи села Верхов на Ровенщине, водитель автоцистерны выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с маршруткой Ровно-Хмельницкий. В результате ДТП погибли водители обоих транспортных средств, а также 12 пассажиров микроавтобуса, среди которых 6-летний мальчик. Выжила в автотроще только его 57-летняя бабушка.

Спасателями, с помощью специального оборудования, было деблокировано 7 погибших лиц из автомобиля Mercedes-Benz Sprinter и водителя из под грузового автомобиля.

Прокуратурой было досудебное расследование начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели людей (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса).

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