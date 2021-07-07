Пострадавший находится в отделении политравмы.

Мужчина, который пострадал в результате стрельбы в Голосеевском районе Киева, в стабильном состоянии. Пострадавший находится в сознании.

Об этом журналистам рассказал врач 17 больницы Киева, куда доставили пострадавшего.

"Он отказывается общаться со СМИ. Я с ним лично общался. Помощь ему предоставили в полном объеме, но еще планируются дополнительные обследования. Я думаю, что через несколько дней он будет продолжать лечение в больнице по месту проживания", - отметил врач.

При этом он указал, что у 30-летнего мужчины множественные ранения дробью – лицо, грудь, живот и конечности. Он находится в отделении политравмы.

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"Мы надеемся, что с пациентом все будет хорошо. Мы предоставили ему помощь в полном объеме", - подытожил медик.

Известно, что ранение также получил полицейский – у него серьезно травмирована рука. Его доставили в 3 больницу Киева.

Стрельба в многоэтажке Киева: что известно

7 июля сотрудники патрульной полиции в 10:40 выехали на вызов касательно конфликта в квартире на проспекте Голосеевском. На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских. В результате два человека получили ранения, их госпитализировали, а в столице ввели спецоперацию "Гром".

Мужчина закрылся в квартире и пытался ее поджечь. Впоследствии его задержали.

По его словам, в его квартиру пытались войти какие-то люди. Он сквозь дверь квартиры произвел по меньшей мере два выстрела из охотничьего оружия.

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Автор: Анастасия Горбачева