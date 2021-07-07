Инцидент произошел на Голосеевском проспекте. Детали уточняются.

В Киеве в результате стрельбы ранены двое правоохранителей, введена спецоперация "Гром".

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Сейчас в городе введена спецоперация "Гром".

Правоохранители были ранены в результате стрельбы на Голосеевском проспекте.

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Следственно-оперативная группа выехала на место происшествия.

Подробности в полиции пообещали сообщить позже.

При этом в Telegram-канале "Киев оперативный" сообщали, что на месте перестрелки сейчас 7 нарядов полиции. Пострадавших правоохранителей госпитализированы.

По предварительной информации, сам стрелок застрелился.

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Автор: Антонина Доломанжи