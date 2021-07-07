Стрелок говорит, что заблокирован в квартире и к нему не пускают адвокатов.

Брат мужчины, который предположительно ранил двух правоохранителей в Голосеевском районе Киева, рассказал известные ему подробности инцидента со стрельбой. По его словам, у мужчины рейдерским путем пытаются отнять квартиру. Он также смог дозвониться до стрелка в прямом эфире.

«Брат позвонил, приедь, помогай. Незаконно хотят взломать квартиру… Это мы вызвали сразу полицию, потому что хотели незаконно завладеть квартирой», - рассказал родственник стрелка.

В дальнейшем мужчина дозвонился до своего брата в присутствии журналистов. Тот просит помощи, говорит, что заблокирован в квартире и к нему не пускают адвокатов. При этом двери пытаются выломать.

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Как отметил брат стрелка, разбирательство по квартире длится уже полтора года. Квартиру продали на СЕТАМЕ, но киевлянин с этим не согласился и даже якобы выиграл два суда. Тем не менее, сегодня полиция приехала освободить квартиру.

По словам родственника стрелка, тот хотел сделать предупредительный выстрел, навредить правоохранителям не желал.

Стрельба в Киеве 7 июля

В Киеве в результате стрельбы сегодня были ранены двое правоохранителей, введена спецоперация "Гром".

По предварительной информации, сотрудники патрульной полиции в 10:40 выехали на вызов касательно конфликта в квартире на проспекте Голосеевском.

На месте происшествия владелец квартиры выстрелил из охотничьего ружья в направлении полицейских, а затем закрылся в квартире.

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Автор: Дмитрий Захаров