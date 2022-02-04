По заявлению Артемия Рябчука о том, что над ним издевались другие нацгвардейцы, продолжается проверка.

Нацгвардеец Артемий Рябчук отказался давать показания по делу, в котором он является подозреваемым в убийстве пяти человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

Она отметила, что Рябчук отказался давать какие-либо показания по делу.

В то же время Чиканова подчеркнула, что это не повлияет на ход следствия, поскольку следователи имеют доказательную базу, которая подтверждает его подозрение в умышленном убийстве пяти человек и ранении еще пяти.

Кроме того, она прокомментировала намерения адвокатов Рябчука выставить его потерпевшим по делу, а не подозреваемым. Чиканова отметила, что по заявлению Рябчука о том, что над ним издевались другие нацгвардейцы, продолжается проверка. Однако это никоим образом не повлияет ни на квалификацию, ни на доказательства уголовного производства, где он является подозреваемым.

"Подозреваемый действительно обратился к следователю с соответствующим заявлением. Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которым располагает следствие. Относительно же какого-то там возможного на него психологического давления (со стороны следствия - УНИАН), то эта информация не соответствует действительности", - заявила пресс-секретарь ГБР.

Расстрел в Днепре: что известно

Как сообщал УНИАН, 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ.

Читайте такжеНацгвардеец в деталях рассказал, как расстрелял сослуживцев (видео)В результате погибли 5 человек, в частности, женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. Впоследствии правоохранители задержали нацгвардейца в городе Подгороднее Днепропетровской области.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов) УК. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.

В ГБР рассматривают несколько версий событий.

Сам нацгвардеец в суде признал вину и извинился. "Я виноват и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ту ночь... Моя единственная просьба не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО", - говорил парень.

Однако 3 февраля стало известно, что Рябчук отказался от своих показаний. "Официально отказываюсь от всех показаний и высказываний, сделанных мной ранее - как таких, которые были даны с применением средств психологического давления и в состоянии сильного душевного волнения", - говорится в тексте его письма.

Кроме того, у стрелка появилась группа поддержки. В частности, люди создали онлайн-сообщества, где ищут возможности для помощи нацгвардейцу.

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