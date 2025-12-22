Шведские истребители Gripen вскоре смогут запускать 'длинные' ракеты Taurus

Швеция значительно ускорила установку немецких ракет Taurus на истребители Gripen собственного производства.

Военно-воздушные силы Швеции заявили, что вскоре страна будет иметь возможность наносить глубокие удары далеко в тылу врага. Они достигнут этого раньше, чем планировали, поскольку ВВС и Шведское агентство оборонных материалов (FMV) завершают интеграцию самолетов Gripen с крылатой ракетой Taurus немецкого производства с опережением сроков, заявил командующий ВВС Швеции, генерал-майор Йонас Викман, пишет Defense News.

"Мы перераспределили приоритеты и выполнили работу быстрее. Это позволило сместить начальные сроки влево. Мы начнем работать значительно раньше, чем планировалось", - сказал он в интервью Defense News.

В феврале начальная оперативная готовность крылатой ракеты воздушного базирования Taurus KEPD-350 на борту JAS39 Gripen C/D ожидалась к 2028 году. Сейчас командующий не раскрыл точную дату интеграции. Ракету разработала компания Taurus Systems GmbH, немецко-шведское совместное предприятие MBDA Deutschland и Saab.

Согласно веб-сайту компании, оружие может нести боеголовку весом 481 килограмм и предназначено для уничтожения защищенных и глубоко закопанных целей любого размера на расстоянии более 500 километров.

Викман назвал будущее внедрение этого оружия "огромным шагом", который также повлияет на доктрину и оперативные концепции ВВС.

"Сами эти возможности очень важны, потому что раньше у нас не было никаких возможностей для глубоких ударов или наступательной контрвоздушной борьбы. Мы могли бы просто вложить все наши средства в оборонительные возможности, но сейчас это огромный сдвиг для нас", - сказал он.

Он добавил, что скандинавская страна получила большую поддержку от Германии по всем аспектам дальнобойных наступательных огней.

Ранее национальный производитель самолетов Saab опубликовал изображение, на котором видно Gripen в полете с ракетой Taurus, а статическую демонстрацию истребителя в такой конфигурации демонстрировали еще в 2016 году на оборонной выставке FIDAE в Чили.

Однако, чиновники так и не дошли до проведения боевых стрельб с оружием на борту военного самолета.

Самолеты Gripen для Украины - что известно

Напомним, что Украина намерена заключить крупное соглашение со Швецией по закупке не менее 100 самолетов Gripen E. Реализовать соглашение планируется в срок 10-15 лет. А в срок до 2033 года в Украине планируют открытое локальное производство этих самолетов.

Стоимость финансирования сделки не разглашается. Известно, что каждый из истребителей Gripen будет стоить около 125 млн евро. Не исключено, что часть расходов профинансирует Швеция - в рамках военной помощи Украине.

