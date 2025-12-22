Помимо этого, аппарат оснащен тепловизором, фонариком яркостью 230 люмен и поддерживает обратную зарядку.

Компания RugOne, которая специализируется на разработке "неубиваемых" смартфонов, выпустила флагманский Xever 7 Pro с уникальной особенность, которую в мире смартфонов почти не встретишь.

Речь о горячей замене аккумулятора, пишет издание New Atlas. В течение трех минут у пользователя есть возможность заменить разряженный съемный аккумулятор и вставить заряженный – без необходимости предварительно выключать устройство и закрывать приложения.

Таким образом можно буквально сменить батарейку "на лету" – решение, которое раньше ассоциировалось скорее с промышленным оборудованием, нежели с потребительской электроникой, отмечают эксперты. Это особенно ценно в походах, экспедициях и длительных выездах вдали от розеток.

Помимо этого, Xever 7 Pro оснащен тепловизором, фонариком яркостью 230 люмен и поддерживает обратную зарядку через USB-C, что позволяет питать небольшие устройства, такие как беспроводные наушники, фитнес-трекеры и даже другие смартфоны, когда это необходимо.

Отдельное внимание уделено устойчивости: смартфон сертифицирован по стандартам IP68 и IP69K, выдерживает падение с высоты 2 м, а также имеет военный стандарт защиты MIL-STD-810H.

Цена Xever 7 Pro составляет около 660 долларов (~27 000 грн). Для тех, кому не нужна тепловизионная камера, доступен вариант Xever 7 за 529 долларов, который также поставляется со сменным аккумулятором.

