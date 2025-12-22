Такой запрос подали сенаторы от Демократической партии.

Независимый надзорный орган Государственного департамента США рассматривает запрос двух сенаторов-демократов о расследовании того, нарушили ли должностные лица администрации президента США Стив Уиткофф и Дэвид Сакс правила этики в связи со сделками, касающимися Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Semafor, генеральный инспектор департамента в этом месяце направил письмо сенаторам от Демократической партии Элизабет Уоррен и Элисси Слоткин, что рассматривает их запрос о расследовании причастности спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и советника президента США по вопросам искусственного интеллекта и криптовалют Дэвида Сакса к решению разрешить экспорт передовых чипов американского производства в ОАЭ.

Отмечается, что работа Уиткоффа и Сакса по этому вопросу привлекла внимание сенаторов из-за сообщений об их финансовых связях с ОАЭ в сфере криптовалют.

"Ведомство должно провести для Конгресса полное расследование", - заявила Уоррен, утверждая, что эта информация необходима законодателям, поскольку они рассматривают потенциальные этические барьеры в законодательстве о криптовалютах.

В то же время, Слоткин выступила за публичное обнародование любых выводов потенциальной проверки генерального инспектора.

"Общественность заслуживает знать мотивацию чиновников, которые заключают международные соглашения от их имени. Наша национальная безопасность никогда не должна быть выставлена на продажу", - сказала она.

В издании также добавили, что представитель офиса генерального инспектора отказался комментировать "вопросы расследования".

Как Россия выбирала посланников Трампа

Как сообщал УНИАН, источники The Wall Street Journal утверждают, что российский диктатор Владимир Путин изучал психологические портреты чиновников из окружения Трампа и пришел к выводу, что Кит Келлог не подходит России, как американский переговорщик, из-за его проукраинской позиции. А вот Уиткофф оказался хорошей кандидатурой на роль представителя США в переговорах с РФ.

По данным издания, переговоры о переводе Уиткоффа на российско-украинский трек Кремль вел через Саудовскую Аравию, задействовав для этого одного из помощников Путина Кирилла Дмитриева, ведь тот имел хорошие связи и с саудитами, и с американцами.

