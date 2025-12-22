Самая длинная задержка зафиксирована по сообщению Харьков - Ужгород.

Из-за схода грузового поезда под Коростенем продолжаются восстановительные работы с привлечением техники и служб. Задерживается ряд поездов "Укрзализныци".

По информации пресс-службы перевозчика, ряд пассажирских поездов продолжает курсировать объездным маршрутом и с задержкой относительно стандартного графика:

№45/46 Харьков - Ужгород (+7:24);

№19/20 Холм - Киев (+3:10);

№67/68 Варшава - Киев (+3:10);

№715/716 Перемышль - Киев (+3:02);

№27/28 Чоп - Киев (+2:20);

№749/750 Киев - Вена (+2:07);

№351/352 Кишинев - Киев (+2:05)

№63/64 Харьков - Перемышль (+2:04);

№111/112 Изюм - Львов (+2:04);

№107/108 Солотвино - Киев (+2:00);

№773/774 Жмеринка - Конотоп (+2:00);

№705/706 Перемышль - Киев (+1:30).

"Также держим под контролем состояние нашей локомотивной бригады, которая получила травмы в результате поражения локомотива вражеским БПЛА с последующим схождением. Угрозы для жизней наших людей нет", - отметили в УЗ.

Отметим, что сегодня, 22 декабря, недалеко от Коростеня произошел сход с путей грузового поезда, в результате чего ряд рейсов задерживается на несколько часов. В УЗ тогда отмечали, что грузовой поезд был поражен в результате детонации - вероятно БПЛА типа Shahed.

20 декабря стало известно, что УЗ назначила дополнительную группу вагонов в Кишинев из Одессы и Киева. Это стало реакцией на осложнения пересечения молдавской границы с другими видами транспорта в результате массированных ударов по мостам Одесской области, что привело к проблемам на дорогах, в частности на трассе Одесса-Рени.

Ранее в результате вражеского обстрела Днепропетровской области "Укрзализныця" зафиксировала обесточивание контактной сети. Задержки движения поездов тогда достигали более шести часов.

