Ветеран с детства имел проблемы со здоровьем.

Ветеран российско-украинской войны Александр Будько, более известный как Терен, рассказал, что имел проблемы с ногами с самого детства.

Бывший "холостяк" опубликовал в своем Instagram-аккаунте детскую фотографию, признавшись, что с рождения его обували в гипсы, туторы и специальные кожаные ортопедические ботинки, поэтому он всегда мечтал иметь и другую обувь:

"Кеды обувались на 45 минут на урок физкультуры. У меня было четыре пары ботинок в год: летние, осенние, зимние и весенние соответственно. Маленьким я изнашивал их до дыр на носках. Конечно, я хотел хорошие кроссовки. Ну или хоть какие-то кроссовки, как у моих сверстников. Чем старше я становился - тем больше хотел".

С годами у Александра появлялось все больше кроссовок, а ботинки оставались только для дома. После поступления в университет парень вообще перестал их носить, пока не сделал рентген ног и не понял, что должен вернуться к ортопедической обуви, чтобы избежать деформации ног.

Видео дня

"Ботинки появились снова, но ненадолго... пришла Большая война и забрала все заботы об обуви. Столько кроссовок, как сейчас, я мечтал иметь всю жизнь", - добавил он.

Как известно, Александр Терен потерял обе ноги в ходе Слобожанского контрнаступления 2022 года. Он пошел на проект "Холостяк", чтобы привлечь внимание к инклюзии и отношению к ветеранам войны.

Вас также могут заинтересовать новости: