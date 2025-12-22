Для Беларуси предоставление своей территории для размещения российского оружия, в том числе ядерного, стало "обычной практикой", отмечает эксперт.

Россия переместила ракеты "Орешник" ближе к странам Европы - в Беларусь. Минимальная дальность поражения такого оружия достигает 700 км.

Об этом в эфире канала "Киев24" сообщил главный редактор специализированного военного издания Defense Express Олег Катков. Он отметил, что для Беларуси предоставление своей территории для размещения российского оружия, в том числе ядерного, стало "обычной практикой".

"Для того, чтобы она (ракета "Орешник" - УНИАН) могла доставать все страны Европы, то ее надо разместить поближе к ним. Потому что дальность до пяти с половиной тысяч километров...Но, минимальная точка для поражения - 700 км. До Киева, в частности, от самой отдаленной точки Беларуси - 660 км", - отмечает Катков.

Видео дня

Он уточнил, что "Орешник" обслуживают российские военные. Непосредственного доступа у армии Лукашенко к этому оружию нет.

"Орешник" в Беларуси

Как сообщал УНИАН, Украина владеет информацией о месте размещения новой российской ракеты "Орешник" на территории Беларуси. Эти данные уже передаются международным партнерам для оценки угрозы, рассказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ракета "Орешник" способна поражать многие европейские страны, включая Польшу и Германию.

Заявление Минска о размещении баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в Беларуси вызвало в украинских СМИ волнение, поскольку заявлялось, что до Киева ей лететь всего 1 минуту 41 секунду, писал Defense Express.

Вас также могут заинтересовать новости: