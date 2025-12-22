Их выложил проект Anna’s Archive, решивший создать архив "музыкального наследия человечества".

Популярная бесплатная интернет-библиотека Anna’s Archive объявила о создании крупнейшего в мире публичного архива данных с музыкального сервиса Spotify. По словам авторов, получить доступ к файлам удалось путем скрейпинга данных.

Веб-скрейпинг – это технология получения веб-данных путем извлечения их со страниц веб-ресурсов. Другими словами, авторы проекта не взламывали серверы Spotify, а выгрузили через сторонние лазейки и путем обхода DRM-защиты.

В результате масштабного скрейпинга удалось собрать метаданные о 256 млн треках и 86 млн аудиофайлов общим объемом 300 терабайт. На декабрь 2025 года это примерно 99,6% всех прослушиваний с платформы. Полная медиатека Spotify насчитывает ~256 млн композиций.

Все доступные для скачивания композиции выложены в формате OGG Vorbis с битрейтом 160 Кбит/c и имеют оригинальные метаданные. Авторы проекта заявили, что выгружают данные Spotify с целью создать музыкальный архив, "ориентированный на сохранение культурного наследия".

В Spotify подтвердили факт инцидента и сообщили, что расследование показало несанкционированный сбор данных: сторонняя группа скрейпила публичные метаданные и использовала незаконные методы для обхода защиты DRM и получения части аудиофайлов.

Напомним, в сентябре Spotify обновил бесплатный план для пользователей стримингового сервиса. Теперь там можно переключать композиции, искать треки по названию и даже делиться ссылками на песни с друзьями.

УНИАН рассказывал о новом тренде у зумеров – они заменяют музыкальные сервисы по типу Spotify старыми MP3-плеерами. Эти гаджеты ценят за отсутствие навязчивой рекламы и стабильный уровень звука.

